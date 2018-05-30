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ПолітикаЕкономіка

В Іспанії затримали ворога Путіна

3.2тЧитати новину російською

В Іспанії у Мадриді 30 травня за запитом Росії затримали фінансиста, засновника фонду Hermitage Capital Management і правозахисника Вільяма Браудера, який звинувачував російську владу в убивстві юриста Сергія Магнітського.

Браудера, засудженого в Москві за несплату податків, відвезли до відділку, про що йдеться в його пості у Twitter.

Станом на 12:00 Браудера відпустили. Ордер на його арешт виявився вичерпаним.

Вільям Браудер

EADaily

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Раніше колишній агент КДБ Борис Карпичков заявляв, що Браудер перебуває у списку тих, кого хотіли ліквідувати російські спецслужби. Він вважає, що простий спосіб вплинути на президента РФ Володимира Путіна і його соратників - заморожувати їхні гроші на Заході.

Також Браудер говорив, що Путін залишиться при владі за допомогою маніпуляцій і обману, поки його не скинуть або поки він не помре.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2013 році у Тверському суді Москви, де розглядається клопотання поліції про заочний арешт Браудера, оприлюднено постанову про його оголошення в міжнародний розшук.

Особа
Вільям Браудер
Місце
ІспаніяМадрид
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