В Іспанії затримали ворога Путіна

В Іспанії у Мадриді 30 травня за запитом Росії затримали фінансиста, засновника фонду Hermitage Capital Management і правозахисника Вільяма Браудера, який звинувачував російську владу в убивстві юриста Сергія Магнітського.

Браудера, засудженого в Москві за несплату податків, відвезли до відділку, про що йдеться в його пості у Twitter.

Станом на 12:00 Браудера відпустили. Ордер на його арешт виявився вичерпаним.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They will not tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd