Влада Саар-де-лос-Атунеса недалеко від Кадіса на півдні Іспанії перед послабленням карантину вирішила залити місцевий пляж хлоркою, у результаті чого критично постраждала вся живність.

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Муніципальному чиновнику Августину Конехо довелося вибачаться за своє розпорядження, передає The Guardian.

Чоловік пояснив, що його дії були мотивовані "виключно бажанням захистити дітей". Пояснимо: в Іспанії з 2 травня вирішили дозволити прогулянки і заняття спортом неповнолітнім до 14 років, за умови, що пандемія піде на спад.

"Я визнаю, що це помилка. Але це було зроблено з найкращими намірами", – сказав Конехо.

Саар-де-лос-Атунес Ілюстрація

Пляжі Саара-де-лос-Атунеса використовуються для гніздування різними перелітними птахами й охороняються державою. Під час карантину карантину на пляжі почалося відродження дикої природи.

Марія Долорес Іглесіас, яка очолює групу добровольців з охорони навколишнього середовища в регіоні Кадіс, заявила, що хлорка "вбила все на землі, нічого не видно, навіть комах".

Очолювана нею ініціативна група місцевих жителів вже звернулася зі скаргою в місцеву адміністрацію, а також написала в іспанське відділення Greenpeace, щоб привернути увагу еко-активістів по всьому світу.

"Хлорка використовується як дуже потужний дезінфікуючий засіб, логічно, що його використовують для дезінфекції вулиць і асфальту, але тут збиток був жорстоким. Вони спустошили дюнні простори і пішли проти всіх правил. Те, що вони зробили, було помилкою, враховуючи, що вірус живе в людях, а не на пляжі. Це безумство. На пляжі є свій спосіб очищення, в цьому не було необхідності. Вони не думають, що це жива екосистема", – підкреслила Іглесіас.

Крім того, представник регіональної влади Андалусії, де знаходиться населений пункт, стверджує, що місцеві чиновники не отримали належних дозволів на проведення очистки пляжу.

Як писав OBOZREVATEL, у США пандемія забрала життя понад 60 тисяч осіб. Це більше, ніж за 20 років війни у В'єтнамі.