В Іспанії зафіксували спалах COVID-19: новий рекорд з квітня

Олексій Тітофф Світ 10:14, 5.09.2020 Оновлено: 10:16, 5.09.2020

За минулу добу, 4 вересня, в Іспанії зареєстрували 4503 нових випадки інфікування на COVID-19, що стало новим добовим рекордом за останні чотири місяці в країні.

Як повідомляє Bloomberg, таке велике число нових хворих в Іспанії фіксували 23 квітня – 4653 осіб.

Видання пише, що прискорений темп поширення вірусу в країні почався з середини липня, коли в Іспанії пом'якшили карантинні заходи, а люди "втомилися від збереження соціальної дистанції і дотримання правил гігієни".

"Школи по всій країні готуються до відкриття, однак, зростає стурбованість, що ситуація може вийти з-під контролю", – відмічено в публікації.

Відзначимо, що в Іспанії всього заразилося понад 517 тисяч осіб, а померло майже 30 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 5 вересня коронавірусів (COVID-19) в Україні та світі заразилися майже 26,8 млн осіб.

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