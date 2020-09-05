В Іспанії зафіксували спалах COVID-19: новий рекорд з квітня

За минулу добу, 4 вересня, в Іспанії зареєстрували 4503 нових випадки інфікування на COVID-19, що стало новим добовим рекордом за останні чотири місяці в країні.

Як повідомляє Bloomberg, таке велике число нових хворих в Іспанії фіксували 23 квітня – 4653 осіб.

Видання пише, що прискорений темп поширення вірусу в країні почався з середини липня, коли в Іспанії пом'якшили карантинні заходи, а люди "втомилися від збереження соціальної дистанції і дотримання правил гігієни".

"Школи по всій країні готуються до відкриття, однак, зростає стурбованість, що ситуація може вийти з-під контролю", – відмічено в публікації.

Відзначимо, що в Іспанії всього заразилося понад 517 тисяч осіб, а померло майже 30 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 5 вересня коронавірусів (COVID-19) в Україні та світі заразилися майже 26,8 млн осіб.