В Іспанії зафіксували поступове зниження захворювання на коронавірус

Марина Погорілко Світ 21:38, 2.05.2020

В Іспанії за минулу добу зафіксували 276 смертей від коронавірусу COVID-19. Загальна кількість жертв досягла 25 100 осіб.

Про це в суботу, 2 травня, повідомило El País. При цьому 1 травня в країні була зафіксована 281 жертва коронавірусу. Причому вже більше тижня показник смертності в Іспанії тримається нижче рівня в 400 смертей.

Відзначається також, що за добу вірусом заразилися ще 1 147 іспанців. Загальна кількість заражених в Іспанії – 216 582 особи.

В Іспанії стався поворот у боротьбі з коронавірусом
ВВС

При цьому всього одужали 117 248 осіб. Цей показник за 24 години зріс на 2 572.

Уже кілька тижнів рівень поширення захворювання в Іспанії поступово знижується.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Іспанії вирішили послабити карантин. Жителі країни зможуть виходити на прогулянки і займатися спортом із 2 травня.

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