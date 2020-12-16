В Іспанії влаштували полювання на "російську мафію": затримано десятки людей. Фото та відео

В Іспанії 16 грудня правоохоронці затримали десятки підозрюваних у відмиванні грошей російської мафії.

Найбільша за останні 10 років така спецоперація проводилася поліцією спільно з Європолом, повідомляється на сайті правоохоронного органу Іспанії (щоб подивитися фото і відео, доскрольте сторінку до кінця).

Всього затримано 23 особи. кадр відео

Всього затримано 23 особи, серед яких восьмеро росіян, двоє українців, один виходець з Казахстану і один виходець з Алжиру, а також 11 громадян Іспанії.

За даними поліції, учасники злочинного угруповання мали намір контролювати ключові сектори економіки країни. Також вони планували використовувати юристів, чиновників, політиків, бізнесменів і хакерів для проникнення у держустанови.

Спецоперацію проводила поліція і Європол. кадр відео

Правоохоронці провели обшуки в Мадриді, Аліканте, Таррагоне та на Ібіці, під час яких була виявлена зброя, 300 тисяч євро готівкою, діаманти, 16 дорогих автомобілів і криптовалютні рахунки. Також заарештовано банківські рахунки і активи на мільйони євро.

Розслідування велося з 2013 року. Саме тоді поліція зафіксувала активність російської мафії в країні. За версією слідства, підозрювані відмивали гроші злочинних організацій з країн колишнього СРСР.

Правоохоронці знайшли зброю під час обшуків. кадр відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, в травні німецькі правоохоронці розкрили масштабну мережу російської мафії. Тоді з'ясувалося, що майже 230 фірм з догляду за хворими та інвалідами, засновані в Німеччині вихідцями з колишнього СРСР, створили систему координованої підробки рахунків за надані послуги.