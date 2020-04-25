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25 квітня • оновлено в 23:32
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В Іспанії вирішили послабити карантин: озвучені умови

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В Іспанії зважилися послабити карантин: названа дата і умова

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що жителі країни зможуть виходити на прогулянки і займатися спортом з 2 травня.

За його словами, ослаблення карантинних обмежень залежить від позитивних тенденцій розвитку пандемії коронавіруса в країні, заявив він на пресконференції.

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"Якщо розвиток пандемії буде продовжуватися в позитивному ключі, як зараз, то с 2 травня буде дозволено виходити, щоб займатися спортом і гуляти з людьми, з якими ми живемо. Завжди на умовах, які визначає керівництво медичних служб", – зазначив Санчес.

Іспанія продовжила надзвичайний стан

Іспанія продовжила надзвичайний стан

yenicag.ru

Прем'єр-міністр розповів, що на найближчому засіданні ради міністрів країни буде затверджений план поступового зняття карантину. Він зазначив, що деескалація буде поступовою, вся діяльність і соціальне пересування не будуть відновлені відразу.

Нагадаємо, в Італії вже 4 травня знімуть частину карантинних заходів через пандемію коронавірусу. Влада поступово запустить виробництво і дозволить працювати малому бізнесу, але зміни торкнуться поки лише окремих регіонів.

Крім того, Ізраїль також зважився з 19 квітня послабити умови карантину і самоізоляції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Іспанії заявили, що відкриють кордони для іноземних туристів не раніше літа 2021 року.

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Автор
Гліб Іванов
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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