Іспанські військові, які беруть участь у знезараженні будинків престарілих, розповіли, що знаходять стареньких, які померли від коронавірусу прямо в своїх ліжках.

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За ними нібито ніхто не доглядає, пише з посиланням на міністерку оборони Іспанії Маргариту Роблес BBС.

"Військові в деяких резиденціях бачили старих, людей похилого віку, абсолютно покинутих, і навіть мертвих у своїх ліжках. У цьому плані ми будемо нещадними, непохитними. Ті, хто не виконує своїх обов'язків, відповідатимуть перед законом", – різко заявила вона.

В Іспанії військові знаходять померлих від коронавірусу пенсіонерів

При цьому вона обмовилася, що в більшості будинків для людей похилого віку ситуація нормальна.

Europa Press з посиланням на джерела в Міноборони також повідомило про два випадки, коли тіла померлих знаходили в будівлях будинків престарілих.

За даними місцевих ЗМІ, ситуація в будинках для людей похилого віку в Іспанії критична – за кілька днів померли близько сотні людей похилого віку, прокуратура почала перевірки, знезараженням будівель зайнялися в терміновому порядку військові з підрозділу з надзвичайних ситуацій.

Представники органів охорони здоров'я вже відреагували і заявили, що за звичайних обставин тіла померлих жителів поміщають у холодильні камери до тих пір, поки їх не заберуть похоронні служби.

Але коли підозрюють, що причина смерті пов'язана з коронавірусом, їх залишають у своїх ліжках до тих пір, поки їх не забере персонал похоронного бюро, який повинен ретельно до цього підготуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Іспанія готується до піку поширення COVID-19 вже на цьому тижні. Станом на 23 березня в країні зафіксовано 33 089 випадків зараження коронавірусом, з яких 2182 – летальні.

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