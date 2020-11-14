В Іспанії українців запідозрили в торгівлі російською зброєю

В Іспанії ліквідували велике злочинне угруповання, яке займалося продажем російської зброї та відмиванням грошей. У ньому нібито були замішані громадяни України, Латвії та Іспанії.

Про операцію повідомили на сайті Європолу. Відзначається, що викриттям банди також займалися Національна поліція Іспанії та Іспанське податкове агентство. Зокрема, оперативні заходи були здійснені 12 листопада в таких провінціях, як Аліканте, Барселона і Валенсія (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Злочинна мережа, що складається з латвійських, іспанських і українських членів, незаконно перевозила російську зброю і вибухові речовини на комерційних суднах з України, в основному, в зони конфліктів в Північній Африці і на Близькому Сході, на які поширювалося міжнародне ембарго. Незаконні поставки були приховані на вантажному судні, що перевозило озброєння із законних джерел", – йдеться в повідомленні.

За даними Європолу, торгівці зброєю перевозили її та важке озброєння, зокрема танки, через Середземне море. Злочинна група була добре розвиненою і вела складну діяльність на міжнародному рівні, в тому числі витягала із в'язниці капітана корабля, затриманого грецькою владою за торгівлю зброєю.

Показово, що діяльність угруповання приносила великі прибутки, які вводилися в легальну економіку. Так, зловмисники розробили добре організовану схему відмивання грошей, яка дозволяла їм інвестувати свої незаконні доходи в легальний бізнес. Її суть полягала в тому, що спочатку кошти перераховувалися в країни з більш низькою фінансовою звітністю, а потім переказувалися на банківські рахунки в європейських країнах, в основному в Швейцарії та Великобританії.

Вже звідти злочинці перевели гроші в Іспанію, де вони використовували їх під прикриттям законної комерційної діяльності. Ця схема дозволяла їм інвестувати злочинні доходи в нерухомість і забезпечувати собі розкішний спосіб життя.

Як відзначили європейські правоохоронці, комплексне розслідування щодо затримання торгівців зброєю велося з 2018 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії громадянина України Ігоря Кузнєцова засудили до ув'язнення за спробу контрабанди деталей військової техніки. Крім того, йому присудили штраф у розмірі 500 тис. рублів (близько 183 тис. грн).