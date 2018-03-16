В Іспанії спалахнули заворушення через смерть африканця: десятки постраждалих

У столиці Іспанії Мадриді в четвер, 15 березня, почалися масові заворушення після загибелі уродженця Африки, який працював вуличним торговцем.

У результаті дій протестуючих постраждали не менше 19 осіб, повідомляє El Pais.

Правоохоронці стверджують, що причиною 35-річного вихідця з Сенегалу Маме Мбаге стала серцева недостатність. Але за словами очевидців, він помер після переслідування поліцією. Чоловік добіг до свого будинку, проте впав біля входу і помер до прибуття медиків.

Un equipo de antidisturbios dispara pelotas de goma en #Lavapies para desalojar la plaza pic.twitter.com/0kpr8YaHc7 - Alejandro Romero (@_antroponimo) 15 березня 2018 р

En la calle Tribulete los bomberos extinguen las llamas de los contenedores incendiados. Se escucha el sonido de las pelotas de goma de las cargas policiales de fondo pic.twitter.com/pwRbyK6y4e - Helena Poncini (@helena_poncini) 15 березня 2018 р

El Pais

El Pais

Зазначається, що сенегалець прибув до Іспанії 14 років тому, але не мав дозволу на проживання.

Напередодні ввечері, 15 березня, у мадридському районі Лавапьес, де проживав Мбаге, зібралося близько 200 протестувальників, які вигукували гасла "Соціальна, а не поліцейська держава", "Поліцейські-вбивці" і "Поліцію геть із Мадрида".

Після цього заворушення поширилися по всьому району. Протестуючі почали громити автобусні зупинки та банківські відділення, палити сміттєві контейнери і поліцейські машини.

Правоохоронцям довелося застосувати проти порушників гумові кулі. Постраждали близько десятка поліцейських.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше в Словаччині пройшли масові протести через вбивство журналіста.