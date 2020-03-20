В Іспанії різко зросла кількість жертв коронавірусу: моторошні цифри

В Іспанії за минулу добу, 20 березня, число загиблих від китайського коронавірусу COVID-19 зросла на 20%. Всього жертвами хвороби стали понад 830 осіб.

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Про це повідомив спікер іспанського міністерства охорони здоров'я, передає DPA. Відзначається, що всього в країні зафіксовано понад 18 тисяч випадків інфікування коронавірусом.

Директор координаційного центру з питань охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій міністерства охорони здоров'я Іспанії додав, що ще 939 осіб перебувають у важкому стані в реанімації.

Коронавірус в Іспанії

Відзначимо, що в Іспанії на 15 днів ввели комендантську годину, яка може бути продовжена парламентом. На час карантину в країні закрили всі готелі, а також гостьові будинки або кемпінги.

Готелям дали максимум сім днів для реалізації запропонованих заходів. Тільки охоронці і обслуговуючий персонал можуть залишитися на робочих місцях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за добу, 20 березня, в Іспанії число інфікованих зросла до 18 077 осіб.

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