В Іспанії різко зменшилася кількість жертв коронавірусу: в чому причина

В Іспанії за минулу добу було зареєстровано 637 нових смертей від коронавірусу, що є найнижчим показником із 24 березня.

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За даними іспанського МОЗ, кількість жертв від нового вірусу йде на спад, хоча загалом щонайменше 135 032 випадки зараження новим COVID-19 було зафіксовано в країні з початку розповсюдження інфекції. Про це повідомляє DailyMail.

Зазначається, що за станом на 6 квітня в Іспанії він коронавірусу померли 13 055 осіб, а 40 437 пацієнтів одужали. Водночас кількість нових інфекцій збільшилася на 4273.

В Іспанії кількість жертв коронавірусу пішла на спад dailymail.co.uk

У МОЗ вважають, що низький темп зростання смертності від COVID-19 пояснюється жорсткою політикою щодо раніше запроваджених карантинних заходів. Окрім цього, 4 квітня уряд Іспанії продовжив надзвичайний стан у країні до 26 квітня.

"Іспанія та Італія були одними з перших європейських країн, які постраждали від коронаірусу, але зараз вони знову повертаються назад, коли інфекція полегшується", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що після коронавірусної кризи для відновлення економіки Європи буде потрібен новий план Маршалла.

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