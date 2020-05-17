В Іспанії рекордно впала смертність від коронавірусу

Іспанія повідомила про рекордно низьку кількість летальних випадків коронавірусу COVID-19 за останню добу.
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Згідно з порталом Worldometers, в країні померло 87 хворих.
В Іспанії найменший показник смертності від COVID-19 за два місяці
Це найменший показник за два місяці.
В даний час в Іспанії зафіксовано 277 719 підтверджених випадків COVID-19 та 27 650 смертей.
Як писав OBOZREVATEL, Росія вийшла на друге місце за кількістю хворих на коронавірус серед країн світу, змістивши Іспанію на третю сходинку.
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