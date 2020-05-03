Іспанія перемагає пандемію: стало відомо про рекордну статистику COVID-19

В Іспанії зафіксований найнижчий показник смертності від коронавірусу з 18 березня – 164 летальних випадки COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Кількість нових випадків інфікування також знизилася. Їх було зареєстровано 838, тоді як днем раніше – 1147. Про це повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес вранці в неділю, 3 травня, передає El Pais.

COVID-19 в Іспанії Колаж

На думку Фернандо Симона, директора Центру з координації попереджень та надзвичайних ситуацій в області охорони здоров'я, цифри "дуже хороші" і закріплюють наявну тенденцію спаду COVID-19.

Експерт навів у приклад показники більш тривалих періодів: захворюваності на 100 000 жителів протягом 14 днів, що є максимальним часом інкубації для коронавірусу. 23 березня середній показник по Іспанії склав 231; через два тижні він знизився до 125, а в останній період – до 54.

Дані на 16:00 (за Києвом) 3 травня worldometers.info

Дані на 16:00 (за Києвом) 3 травня worldometers.info

Відомо, що загальна кількість інфікованих в Іспанії з початку епідемії становить 217 466 осіб, загиблих – 25 264 осіб.

Всього одужали 118 902 інфікованих, із них 1247 – за останню добу.

Нові випадки COVID-19 за днями worldometers.info

Нові летальні випадки worldometers.info

Як писав OBOZREVATEL, в Італії 2 травня вперше за півтора місяці боротьби з пандемією була зафіксована рекордно низька смертність від коронавірусу за добу – 192 особи. Однак, у статистику додали 282 смерті за межами лікарень, які фактично відбулися в квітні.