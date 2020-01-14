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14 січня • оновлено в 21:09
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Всім сховатися! В Іспанії прогримів потужний вибух: подробиці і відео

2.6т
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В Іспанії в провінції Таррагона (автономна область Каталонія) прогримів потужний вибух на нафтохімічному заводі.

Надзвичайна подія сталася ввечері у вівторок, 14 січня. Про постраждалих або загиблих інформації поки немає.

Екстрені служби порадили місцевим жителям закрити вікна і двері, не виходити з будинків до тих пір, поки не будуть отримані відомості про причини і наслідки вибуху.

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На місце події прибули пожежники і співробітники поліції.

Вибух на заводі в Таррагоні

Вибух на заводі в Таррагоні

скріншот

Вибух на заводі в Таррагоні

Вибух на заводі в Таррагоні

скріншот

Вибух на заводі в Таррагоні

Вибух на заводі в Таррагоні

скріншот

Вибух на заводі в Таррагоні

Вибух на заводі в Таррагоні

скріншот

Вибух на заводі в Таррагоні

Вибух на заводі в Таррагоні

скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше в російській Ухті в районі нафтопереробного заводу стався вибух. Він був такої сили, що в Ухті на хвилину стало видно, як удень, а по вулицях прокотилася вибухова хвиля, труснуло прилеглі будинки.

Після вибуху загорілася установка з переробки дизельного палива на площі 200 кв. метрів.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Іспанія
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