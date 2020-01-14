Всім сховатися! В Іспанії прогримів потужний вибух: подробиці і відео

В Іспанії в провінції Таррагона (автономна область Каталонія) прогримів потужний вибух на нафтохімічному заводі.

Надзвичайна подія сталася ввечері у вівторок, 14 січня. Про постраждалих або загиблих інформації поки немає.

Екстрені служби порадили місцевим жителям закрити вікна і двері, не виходити з будинків до тих пір, поки не будуть отримані відомості про причини і наслідки вибуху.

На місце події прибули пожежники і співробітники поліції.

Вибух на заводі в Таррагоні скріншот

Вибух на заводі в Таррагоні скріншот

Вибух на заводі в Таррагоні скріншот

Вибух на заводі в Таррагоні скріншот

Вибух на заводі в Таррагоні скріншот

El @ 112 ha rebut diferents trucades per una explosió a la zona de #Tarragona. Els equips d'emergència estan activats i es treballa per donar més dades del succés - Protecció civil (@emergenciescat) 14 січня 2020 р

Як писав OBOZREVATEL, раніше в російській Ухті в районі нафтопереробного заводу стався вибух. Він був такої сили, що в Ухті на хвилину стало видно, як удень, а по вулицях прокотилася вибухова хвиля, труснуло прилеглі будинки.

Після вибуху загорілася установка з переробки дизельного палива на площі 200 кв. метрів.

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