В Іспанії повідомили про прорив у боротьбі з COVID-19: жодної смерті за 2 дні

За минулу добу, 1 червня, в Іспанії знову не зареєстрували жодного летального випадку від коронавірусу (COVID-19).

Також у країні зафіксували найменшу кількість нових хворих на добу – 71, передає Euronews.

Згідно з даними порталу Worldometers, станом на 2 червня в Іспанії заразилося 286 718 тисяч осіб, померли – 27 127.

COVID-19 в Іспанії

Додамо, що глава Центру з надзвичайних ситуацій Іспанії уточнив, що, можливо, цифру доведеться скорегувати протягом доби, оскільки один із 17 регіональних урядів країни має проблеми з поданням даних.

Відзначимо, що з 1 червня в Іспанії почався останній етап ослаблення карантинних обмежень. Ці заходи стосуються майже 70% жителів країни. В Іспанії відкрили пляжі і басейни, дозволили відновити діяльність торговим центрам, театрам і спортзалам. Відновили роботу кафе та ресторанів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії і Швеції 31 травня та 1 червня вперше, починаючи з початку березня і 13 березня відповідно, не зафіксовано жодної смерті від COVID-19.

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