В Іспанії озвучили жахливу статистику: тисячі "непояснених" смертей під час піка коронавірусу
Нові офіційні дані в Іспанії показали, що під час піка поширення коронавірусу в країні зареєстрували 17 тисяч "непояснених" смертей.
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За перші 5,25 місяця 2020 року там померло 225 930 осіб. Це на 43 945 більше, ніж за той же період минулого року, і на 16 818 осіб більше від офіційного числа підтверджених випадків смерті внаслідок коронавірусу, повідомляє Daily Mail.
Експерти вважають, що до них належать випадки, коли причину смерті важко встановити через супутні проблеми зі здоров'ям. А також летальні випадки серед людей, які уникали лікування в стаціонарі через страх заразитися COVID-19.
За даними Національного статистичного інституту, загальна смертність в Іспанії підскочила до найвищого рівня – 155% під час піка спалаху коронавірусу на початку квітня супроти того ж періоду роком раніше.
Всього з початку поширення захворювання в Іспанії від коронавірусу загинуло 27 128 осіб. Тут враховано тільки тих, хто помер із позитивним результатом тесту на COVID-19.
Водночас за останню добу загальна кількість жертв збільшилася тільки на одну людину. Це перша зареєстрована смерть за три дні.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Іспанії повідомили про прорив у боротьбі з COVID-19. Там не зафіксували жодної смерті за два дні.