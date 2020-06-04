Нові офіційні дані в Іспанії показали, що під час піка поширення коронавірусу в країні зареєстрували 17 тисяч "непояснених" смертей.

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За перші 5,25 місяця 2020 року там померло 225 930 осіб. Це на 43 945 більше, ніж за той же період минулого року, і на 16 818 осіб більше від офіційного числа підтверджених випадків смерті внаслідок коронавірусу, повідомляє Daily Mail.

Коронавірус в Іспанії

Експерти вважають, що до них належать випадки, коли причину смерті важко встановити через супутні проблеми зі здоров'ям. А також летальні випадки серед людей, які уникали лікування в стаціонарі через страх заразитися COVID-19.

За даними Національного статистичного інституту, загальна смертність в Іспанії підскочила до найвищого рівня – 155% під час піка спалаху коронавірусу на початку квітня супроти того ж періоду роком раніше.

Всього з початку поширення захворювання в Іспанії від коронавірусу загинуло 27 128 осіб. Тут враховано тільки тих, хто помер із позитивним результатом тесту на COVID-19.

Водночас за останню добу загальна кількість жертв збільшилася тільки на одну людину. Це перша зареєстрована смерть за три дні.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Іспанії повідомили про прорив у боротьбі з COVID-19. Там не зафіксували жодної смерті за два дні.