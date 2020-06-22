В Іспанії охоронці поїздів двічі побили людей за відмову надягати маску. Відео

В іспанському метро і на вокзалі охоронці кілька разів побилися з пасажирами, які не носили медичні маски.

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Як повідомляє DailyMail, перший інцидент стався на станції метро La Segrera в Барселоні. Очевидці записали на відео, як чоловік бився з двома охоронцями – в якийсь момент його відштовхнули і він упав зі східців.

"Я ситий вами по горло! Тепер можете викликати поліцію", – кричав на відео один з охоронців.

Компанія Transports Metropolitans of Barcelona (ТМВ), яка регулює роботу барселонського метрополітену, заявила, що спочатку цей чоловік відмовлявся надягати маску після зауваження охоронця, а потім і зовсім на нього напав. Компанія розпочала службове розслідування з цього приводу.

Подібна ситуація сталася на залізничній станції Хетафе, неподалік від Мадрида. Там п'ятеро охоронців поїзда схопили чоловіка, оскільки він зняв маску, розмовляючи по телефону. За словами свідків, він теж проігнорував зауваження охорони, після чого і сталася сутичка.

На опублікованому відео можна помітити, як чоловік намагається чинити опір, але в підсумку його повалили на землю. Профспілка охоронців Alternativa Sindical заявила, що підтримує їх дії, оскільки в громадському транспорті всі без винятку зобов'язані носити маски.

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