В Іспанії назвали терміни розвитку колективного імунітету від COVID-19

В Іспанії сподіваються, що до кінця літа 2021 року зможуть домогтися здобуття колективного імунітету від коронавірусу.

За умови, що на той час буде вакциновано достатню кількість людей. Про це заявив міністр охорони здоров'я країни Сальвадор Ілла, передає Reuters.

За словами чиновника, щеплення іспанцям почнуть робити в січні наступного року. Згідно з розробленою програмою, до кінця літа вакцинованими мають бути понад дві третини 47-мільйонного населення Іспанії.

"В Європі, навіть якщо це не фінал, ми будемо на абсолютно іншій стадії. Ось чому я думаю, що ми перебуваємо на початку кінця, але потрібно ще від п'яти до шести місяців. Це те, що називають колективним імунітетом – або тому, що люди вакциновані, або через те, що вони вже перехворіли", – сказав глава іспанського МОЗ.

Водночас він застеріг громадян і закликав не втрачати пильність у період Різдва. Зазначимо, що Іспанія була однією з найбільш постраждалих від коронавірусу країн Європи.

Згідно з даними Worldometers, на сьогодні в країні зафіксовано 1,7 млн випадків COVID-19, від наслідків вірусу померли 47,6 млн осіб, але кількість тих, хто одужав, не вказується.

Ситуація із захворюваністю на COVID-19 в Іспанії на ранок 14 грудня Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерт у сфері охорони здоров'я і епідеміології Михайло Фаворов вважає, що для перемоги над пандемією коронавірусу потрібен колективний імунітет щонайменше у 70% популяції.