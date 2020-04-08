"Люди в шоці, бояться коронавірусу!" Лікарка розповіла про обстановку в Іспанії

Іспанці реально бояться коронавірусу, переживають за своє здоров'я, бо невідомо, як він поведеться надалі.

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Про це в інтерв'ю виданню "Гордон" розповіла лікарка українського походження Людмила Князєва, яка працює в Іспанії 20 років.

За її словами, люди в країні дуже обережні і переживають один за одного.

"Іспанці в шоці. Бояться коронавируса. Будь-яка людина боїться за своє здоров'я, тому що це новий вірус. Ми ще не знаємо, як він себе поведе і які будуть ускладнення після перенесеної інфекції. Всі дуже обережні і переживають один за одного", – зазначила Князєва.

Людмила Князєва gordonua.com

Вона наголосила, що карантин у країні поки діє до кінця квітня, але при необхідності буде продовжений до середини травня.

"Якщо будуть поліпшення, може бути, і припинять. Але все залежить від епідобстановкі", – пояснила лікарка.

Вона уточнила, що зараз в Іспанії – пік інфекції, тому ніхто не може дати точних прогнозом.

"Ми не знаємо, як поведе себе ця хвороба. Вважаємо, що в кінці квітня у нас почнеться спад захворюваності", – сказала Князєва.

За останніми даними, в Іспанії захворіли 146 690 осіб, з яких одужали 48 021. Померли 14 555 осіб.

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії темпи зростання захворюваності на коронавірус і смертей почали знижуватися, незважаючи на те, що країна за останні дні побила рекорд Італії за кількістю випадків зараження COVID-19.

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