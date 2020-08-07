В Іспанії літак екстрено сів через українця без маски

Літак авіакомпанії Air Europa рейсу Гран-Канарія – Мадрид екстрено приземлився в аеропорту Малаги через українця, який відмовлявся надіти маску.

Як пише El Periodico, інцидент стався увечері 6 серпня. Громадянин України з видимими ознаками алкогольного сп'яніння не хотів виконувати інструкції екіпажу, який неодноразово просив його знаходитися в масці.

В результаті було активовано відповідний протокол і командир літака запросив посадку в аеропорту Малаги.

За даними іспанських ЗМІ, чоловік також погрожував іншим пасажирам. Повідомлення про бешкетника було направлено правоохоронним органам, які зустріли його після посадки.

Врегулювавши інцидент, літак продовжив політ до Мадриду.

flightradar24.com

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