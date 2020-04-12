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12 квітня • оновлено в 16:21
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В Іспанії коронавірус забрав уже майже 17 тисяч життів: смертність знову зростає

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За останню добу в Іспанії зафіксовано 619 нових смертей від коронавірусу COVID-19.

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Як пише El Mundo з посиланням на дані міністерства охорони здоров'я країни, в суботу було 510 смертей. Так, статистика смертності за добу знову зросла.

Інфекційний госпіталь в Іспанії

Інфекційний госпіталь в Іспанії

Getty Images

З початку епідемії в Іспанії померло 16 972 особи. При цьому понад 62 тисячі пацієнтів уже виписані з лікарень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кілька днів тому в Іспанії темпи зростання захворюваності на коронавірус і смертей від цієї недуги почали знижуватися.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що країна досягла піку поширення COVID-19 і зараз рухається до пом'якшення карантинних заходів.

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Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
Тег
вірус
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