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21 березня • оновлено в 15:48
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В Іспанії коронавірус спалахнув з новою силою: безліч заражених

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Станом на суботу, 21 березня, коронавірусом в Іспанії заразилося 24 926 осіб. За добу число зросло майже на п'ять тисяч.

При цьому від COVID-19 померли 324 людини, всього 1 326 с початку спалаху захворювання. Про це повідомили в міністерстві охорони здоров'я країни, пише "Інтерфакс".

Вилікувати вдалося 2 125 осіб, їх виписали з лікарні. На даний момент Іспанія посідає третє місце за кількістю хворих коронавірусом у світі після Китаю та Італії.

Коронавірус

Коронавірус

Фокус

Як писав OBOZREVATEL раніше, глава Державної митної служби України Максим Нефьодов заявив, що вивезення партії українських респіраторів в Іспанію був законним і здійснений до заборони на експорт медобладнання і ліків.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Чтобы было меньше инфицированных, нужно меньше проводить диагностики. Вот как в Украине - минимум диагностики, а значит минимум зараженных. Учитесь!
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