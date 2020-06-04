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4 червня • оновлено в 10:29
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В Іспанії хворим на COVID-19 влаштували "моретерапію". Фото

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В Іспанії пацієнтів із коронавірусною інфекцією вивозять на пляж, аби вони могли побачити море.

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Медики запевняють, що така терапія – частина лікування хворих від COVID-19. Про це повідомляє ВВС (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

Зазначається, що ідея належить лікарям із госпіталю del Mar у Барселоні. Саме їх журналісти сфотографували під час прогулянок із пацієнтами.

В Іспанії хворих на COVID-19 возять на "побачення" з морем

В Іспанії хворих на COVID-19 возять на "побачення" з морем

Вони котили ліжка набережною. За словами медиків, такі виходи до моря можуть полегшити перебування пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії.

В Іспанії хворих на COVID-19 возять на "побачення" з морем

В Іспанії хворих на COVID-19 возять на "побачення" з морем

Зауважимо, що з початку пандемії на коронавірус в Іспанії захворіли понад 287 тисяч людей, померли більше 27 тисяч. За кількістю виявлених випадків інфікування COVID-19 країна посідає четверте місце в світі.

В Іспанії хворих на COVID-19 возять на "побачення" з морем

В Іспанії хворих на COVID-19 возять на "побачення" з морем

Попри це, Іспанія починає поступово виходити з карантину. Більшість пляжів там відкрили з першого дня літа, 1 червня. Влада сподівається, що скоро на ці пляжі ходитимуть не лише іспанці, зокрема пацієнти, а й повернуться туристи.

В Іспанії хворих на COVID-19 возять на "побачення" з морем

В Іспанії хворих на COVID-19 возять на "побачення" з морем

В Іспанії хворих на COVID-19 возять на "побачення" з морем

В Іспанії хворих на COVID-19 возять на "побачення" з морем

В Іспанії хворим на COVID-19 влаштували "моретерапію"

worldometers.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, нові офіційні дані в Іспанії показали, що під час піку поширення коронавірусу в країні зареєстрували 17 тисяч "непояснених" смертей.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія
Теги
медики хвороба вірус
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