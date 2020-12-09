В Іспанії чотири леви заразилися коронавірусом

У зоопарку Барселони (Іспанія) чотири леви захворіли коронавірусом. Результати тесту на COVID-19 у тварин виявилися позитивними.

Ймовірно, хижаки заразилися від інфікованого доглядача зоопарку. Причину захворювання почала встановлювати місцева влада, повідомляє Nine News.

COVID-19 підтвердили у трьох дорослих особин жіночої статі і у чотирирічного левеняти. Відзначається, що у тварин спостерігалися незвичайні симптоми, схожі на застуду. Всі ознаки захворювання у левів зникли через 15 днів, за винятком кашлю і чхання.

"Левам була надана ветеринарна допомога в зв'язку з їх легким клінічним станом – схожим на дуже легке захворювання на грип – за допомогою протизапального лікування і ретельного спостереження, і тварини відреагували добре", – йдеться в заяві зоопарку Барселони.

Це другий відомий випадок зараження вірусом великих кішок після чотирьох тигрів і левів, які отримали позитивний результат на COVID-19 на початку 2020 року в зоопарку Бронкса в Нью-Йорку.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Франції домашня кішка вперше заразилася коронавірусом COVID-19. Ймовірно, вона підхопила захворювання від свого господаря. У тварини спостерігалися характерні дихальні і травні симптоми захворювання.