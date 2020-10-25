В Іспанії через COVID-19 знову ввели режим НС: може тривати пів року

В Іспанії знову ввели надзвичайний стан через поширення коронавірусу. Попередньо, обмеження діятимуть 15 днів на всій території країни.

Серед іншого, ним передбачено комендантську годину з 23:00 до 06:00. Відповідне рішення ухвалив уряд як запобіжний захід поширенню інфекції, повідомляє El Mundo.

Зазначається, що якщо парламент країни підтримає пропозицію уряду, то режим НС може бути продовжено на пів року.

Так, в Іспанії вводяться обмеження на соціальні контакти, на місцевому рівні може бути обмежено пересування. Також місцева влада має право регулювати терміни дії комендантської години.

Виняток діятиме тільки для Канарських островів. Іспанський уряд вважає, що це потрібно для підтримування туристичної галузі, крім того, показники захворюваності на COVID-19 там не такі масштабні, як в інших регіонах країни.

Нагадаємо, що режим надзвичайного стану через погіршення епідеміологічної ситуації в Іспанії оголошують уже вдруге за цей рік. Уперше його було введено 14 березня, проте тоді діяли жорсткіші заходи.

З початку пандемії в Іспанії виявлено понад 1,1 млн випадків зараження COVID-19, майже 35 тис. пацієнтів померли.

Дані щодо коронавірусу в Іспанії Worldometers

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії 24 жовтня на фоні рекорду за кількістю нових заражених COVID-19 пройшли масові протести проти введення комендантської години і режиму самоізоляції.