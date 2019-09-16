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17 вересня • оновлено в 01:00
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В Іспанії бик протягнув проткнутого рогами чоловіка: моторошний момент потрапив на відео

1.3т Читати матеріал російською

На півночі Іспанії під час традиційного свята "Енсьєрро" ("Бичачий біг") бик серйозно поранив 26-річного чоловіка.

Відповідне відео опублікувало Daily Mail (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Спочатку тварина протягла чоловіка по землі, а потім нанесла два сильні удари – роги вп'ялися в стегно й ікру іспанця.

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В Іспанії бик проткнув рогами чоловіка

В Іспанії бик проткнув рогами чоловіка

CEN

В Іспанії бик проткнув рогами чоловіка

В Іспанії бик проткнув рогами чоловіка

CEN

В Іспанії бик проткнув рогами чоловіка

В Іспанії бик проткнув рогами чоловіка

CEN

Після НП шоковані глядачі кинулися на допомогу потерпілому. Чоловіка доставили в місцеву лікарню у важкому стані.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Франції бик атакував глядачів кориди, в результаті чого постраждали п'ять осіб.

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Іспанія
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Raider Raider
Raider Raider
Отлично , великолепно , замечательно, так этим муд@кам и надо))))
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Andria Viktor
Andria Viktor
Правильно бык сделал.
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