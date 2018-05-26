В Ірландії відбувся референдум проти абортів: оголошені результати

В Ірландії 66,4% виборців проголосували на референдумі за послаблення законів проти абортів.

Як передає BBC, близько 1,5 мільйона жителів підтримали зміни законодавства, проти цього - приблизно 700 тисяч тих, хто проголосував.

Явка на референдум склала 64,1%.

Відзначається, що єдиним регіоном, у якому більшість тих, хто проголосував, висловилася за збереження чинних антиабортних законів, виявилося графство Донегол на півночі країни.

На референдум було винесено питання про можливість скасування поправки до конституції, за якою вагітна жінка та її ненароджена дитина мають однакове право на життя. Референдум дозволяє прийняти закон, що дозволяє жінкам робити аборт без медичних показань на терміні до 12 тижнів.

Таке рішення кардинально змінює чинні норми законодавства, тому що до цього жінкам в Ірландії дозволялося перервати вагітність лише через загрозу власному життю (в тому числі загрозу самогубства). Щорічно близько трьох із половиною тисяч мешканок Ірландії виїжджали за кордон, щоб зробити аборт.

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Примітно, що багато ірландців, які живуть за кордоном, вирушили на батьківщину для участі в голосуванні, для чого в соцмережах створили спеціальний хештег #HomeToVote ("Додому, щоб проголосувати").

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Верховній Раді України зареєстрували скандальний законопроект про аборти.