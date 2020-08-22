В Ірландії міністр втратив посаду після порушення карантину

Міністр сільського господарства, продовольства і моря Ірландії Дара Каллеарі втратив посаду через порушення умов карантину.

Як повідомляє Independent, він сходив на урочисту вечерю, на якій були присутні 80 осіб.

Подію організували в місті Голуей члени гольф-клубу, який відвідує Каллеарі.

У МОЗ Ірландії назвали вечерю під час пандемії "недоцільною", а вчинок Каллеарі "невиправданим". Також у відомстві зазначили, що люди по всій країні приносять величезні жертви, щоб уберегти Ірландію від пандемії, і політики, як мінімум, повинні показати їм гідний приклад.

Каллеарі пробув на посаді лише 37 днів. Його попередник подав у відставку після того, як його зловили за водінням автомобіля в нетверезому стані.

Нагадаємо, що Дара Каллеарі – не перший, хто втратив в Ірландії посаду через порушення правил карантину. Раніше голова туристичного управління країни Майкл Коулі пішов у відставку після вікенду в Італії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Польщі Лукаш Шумовський 18 серпня подав у відставку на тлі звинувачень у закупівлі сумнівного медобладнання під час пандемії коронавірусу.