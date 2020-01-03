В Ірані знайшли заміну убитому Сулеймані: хто він такий

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каані главою спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше керував загиблий генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касем Сулеймані.
Про це повідомило видання "Известия" з посиланням на іранське агентство IRNA. Раніше Каані обіймав посаду заступника командира цього підрозділу.
"Після загибелі командувача силами спеціального призначення "аль" іранського Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерала Сулеймані передаю командування бригадному генералу Каані, який був одним із видатних командувачів КВІР під час ірано-іракської війни", – йдеться у відповідному указі.
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За словами Хаменеї, завдання підрозділу залишаться незмінними. Він висловив подяку колегам Каані за їх співпрацю з ним і побажав новому керівництву корпусу "успіху і вдалого керівництва".
Як зазначило видання РИА Новости на своїй сторінці в Telegram, Каані працював разом з Сулеймані на Близькому Сході.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдаду (Ірак) в ніч на п'ятницю, 3 січня, загинув генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Сулеймані.
У мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту Сулеймані.
Генерал прибув до Іраку для зустрічі з представниками проіранського збройного формування "Аль-Хашд аш-Шабі".
Міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану.
Під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей з його близького оточення.
Для ліквідації Сулеймані ймовірно була використана ракета типу AGM-114 Hellfire, випущена з безпілотника MQ-9 Reaper.
За словами американського сенатора Кріса Мерфі, ліквідація Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.
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