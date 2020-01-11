"Є питання": прем'єр Канади зробив несподівану заяву про катастрофу літака МАУ

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що у нього все ще є багато питань з приводу збитого Іраном українського Boeing 737.

"Нам потрібна повна ясність", – сказав він у суботу, 11 січня, передає Telegram-канал "Раньше всех".

Водночас Трюдо наголосив, що зізнання Ірану в тому, що його військові збили літак, "є важливим кроком".

Катастрофа літака МАУ і МН17 Колаж

"Питання про те, яку відповідальність повинен нести Іран за збитий над Тегераном український літак, буде розглянуто Канадою та іншими країнами найближчим часом", – додав він.

Джастін Трюдо UA.News

Як писав OBOZREVATEL, 10 січня президент України Володимир Зеленський обговорив із Джастіном Трюдо катастрофу з літаком МАУ.

Ще до зізнання Іраном провини Канада, США та Великобританія заявили, що літак був збитий ракетою.

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