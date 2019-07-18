Головна Новини
Мова Язык
Політика Економіка

/ Світ

В Ірані захопили іноземний танкер із нафтою: що відомо

4.4т Читати матеріал російською

В Ірані Корпус вартових ісламської революції (державна військово-політична формація) захопив у Перській затоці нафтовий танкер.

Це відбулося неподалік від острова Ларак, повідомляє у Twitter агентство Fars.

В уряді Ірану заявили, що танкер займався контрабандою нафти і перевозив іранські нафтопродукти закордонним покупцям (яким саме, не вказується). Також невідомо, якій країні він належить.

Новини
Ціни на нафту впали після атаки на танкери в Оманській затоці

Зазначається, що затримане судно перевозило 1 млн літрів контрабандної нафти. На борту перебувають 12 членів екіпажу.

Додамо:16 липня стало відомо, що нафтовий танкер із Об'єднаних Арабських Еміратів зник із радарів в іранських водах. ЗМІ повідомляли, що Іран змусив судно змінити курс і пройти в свої води.

Танкер із нафтою

Танкер із нафтою

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня п'ять озброєних катерів Корпусу вартових Ісламської революції кинулися навздогін за нафтовим танкером Великобританії і спробували його зупинити.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Іран
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
36
0
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
И что-то подсказывает мне, что танкер или нефтт англичанам принадлежит.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel