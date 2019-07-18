В Ірані захопили іноземний танкер із нафтою: що відомо

В Ірані Корпус вартових ісламської революції (державна військово-політична формація) захопив у Перській затоці нафтовий танкер.

Це відбулося неподалік від острова Ларак, повідомляє у Twitter агентство Fars.

В уряді Ірану заявили, що танкер займався контрабандою нафти і перевозив іранські нафтопродукти закордонним покупцям (яким саме, не вказується). Також невідомо, якій країні він належить.

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Зазначається, що затримане судно перевозило 1 млн літрів контрабандної нафти. На борту перебувають 12 членів екіпажу.

Додамо:16 липня стало відомо, що нафтовий танкер із Об'єднаних Арабських Еміратів зник із радарів в іранських водах. ЗМІ повідомляли, що Іран змусив судно змінити курс і пройти в свої води.

Танкер із нафтою

Як повідомляв OBOZREVATEL, 11 липня п'ять озброєних катерів Корпусу вартових Ісламської революції кинулися навздогін за нафтовим танкером Великобританії і спробували його зупинити.

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