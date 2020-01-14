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14 січня • оновлено в 22:39
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Показав викривальне відео: в Ірані заарештували очевидця аварії Boeing

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Чоловік, що розмістив у мережі відео ракетного удару по українському лайнеру в Ірані, був заарештований елітним Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Про це повідомило у вівторок напівофіційне інформаційне агентство Fars. У повідомленні вказується, що буде проведено розслідування, результати якого пізніше нададуть громадськості. Ім'я та подробиці озвучені не були.

Відзначимо, саме Революційна гвардія взяла на себе відповідальність за ракетний удар, який призвів до аварії літака, в результаті чого загинули всі 176 осіб на борту.

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В Ірані заарештували очевидця аварії Boeing

В Ірані заарештували очевидця аварії Boeing

ВВС

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео з моментом влучання ракети в літак, що нагадує авіакатастрофу українського Boeing 737 під Тегераном.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Касем Сулеймані
Місце
Іран
Теги
МАУ літак
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