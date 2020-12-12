В Ірані за "роботу на Захід" стратили опозиційного журналіста

В Ірані був страчений опозиційний журналіст, глава новинного порталу Amad News Рухолл Зам. Чоловік звинувачувався у співпраці з спецслужбами Франції, США та Ізраїлю.

Як повідомляє Tasnim, в суботу, 12 грудня, вирок привели у виконання – Зам був повішений. Відзначимо, що на цьому тижні Верховний суд Ірану підтвердив винесений в червні 2020 вирок журналісту.

Рухолла Зама в жовтні 2019 року затримали силовики Корпусу вартових ісламської революції. Журналіста звинуватили в роботі на закордонні спецслужби, нібито він мав намір "привести країну до сум'яття".

Додамо, що в 2017-18 роках журналіст активно висвітлював протести в Ірані, але сам проживав у Франції. Іранська влада неодноразово називали Amad News антиурядових ресурсом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірані було страчено чемпіона країни з греко-римської боротьби Навід Афкарі. Пізніше в мережі з'явилися фото з страти спортсмена.