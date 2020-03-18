В Ірані в місті Семнан від коронавірусу вилікувалася 104-річна Хавар Ахмаді.

Як повідомив Telegram-канал "Коронавірус LIVE", жінка встановила віковий рекорд серед тих, хто здолав смертельну інфекцію. Її вже виписали з лікарні.

Всього станом на вечір 18 березня в світі більше 214 тисяч хворих коронавірусом. З них 83 тисячі вилікувалися, а більше 8,7 тисячі померли.

Іран займає друге місце в світі після Китаю та Італії за кількістю інфікованих. У країні виявлено понад 17 тисяч випадків зараження з 1135 летальними наслідками. Але понад 5 тисяч осіб перемогли хворобу.

104-річна жителька Ірану перемогла коронавірус Telegram-канал Коронавірус LIVE

Як писав OBOZREVATEL, в Україні станом на вечір 18 березня виявлено 16 випадків зараження коронавірусом, два з них із летальним результатом.

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