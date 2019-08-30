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В Ірані вибухнула ракета із супутником: з'явилися перші фото

2.6т Читати матеріал російською

В Ірані на космодромі імені Імама Хомейні під час запуску вибухнула ракета-носій із супутником на борту.

Про це заявило анонімне джерело в космічному агентстві Ісламської республіки, а також американські чиновники, передає Reuters. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Іран офіційно не дає пояснень, хоча відомо, що у країні готується до запуску ще один супутник – "Нахід-1".

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Вибух ракети в Ірані

Вибух ракети в Ірані

Planet

Вибух ракети в Ірані

Вибух ракети в Ірані

Planet

"Виникли якісь технічні проблеми, і вона вибухнула, але наші молоді вчені працюють над вирішенням проблеми", – заявив співрозмовник агентства.

У той же час у мережі з'явилися фото, зроблені приватною компанією Planet. На них видно дим, що піднімається з пускового майданчика на космодромі. На іншому знімку, отриманому компанією Maxar, можна побачити, що ракета встановлена на обладнанні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні вперше за роки незалежності провели успішні випробування ступеня космічної ракети-носія класу "Циклон-4".

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Іран
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Лаптеногие делятся "безценным" опытом?
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Джонсон Саймон Ф., Даже Иран уже обогнал Юкрейн в ракетостроительстве... идите отжигайте ступени.
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