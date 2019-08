В Ірані вибухнула ракета із супутником: з'явилися перші фото

В Ірані на космодромі імені Імама Хомейні під час запуску вибухнула ракета-носій із супутником на борту.

Про це заявило анонімне джерело в космічному агентстві Ісламської республіки, а також американські чиновники, передає Reuters. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Іран офіційно не дає пояснень, хоча відомо, що у країні готується до запуску ще один супутник – "Нахід-1".

"Виникли якісь технічні проблеми, і вона вибухнула, але наші молоді вчені працюють над вирішенням проблеми", – заявив співрозмовник агентства.

У той же час у мережі з'явилися фото, зроблені приватною компанією Planet. На них видно дим, що піднімається з пускового майданчика на космодромі. На іншому знімку, отриманому компанією Maxar, можна побачити, що ракета встановлена на обладнанні.

Earth is _always_ changing. Which is why it 's nice to have a constellation of @planetlabs sats monitoring it. (Temporary immigration courts in TX, fires in Bolivia, and a failed launch attempt in Iran. All at 0.8 meters per pixel.) Pic.twitter.com/Cu3YYNZAtD