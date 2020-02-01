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1 лютого • оновлено в 09:21
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В Ірані сталася нова НП з пасажирським літаком: опубліковано відео

1.3т
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У суботу, 1 лютого, в іранському місті Керманшах пасажирський літак Airbus A319 авіакомпанії Iran Air викотився за межі злітно-посадкової смуги.

Подія трапилася під час посадки. Попередня причина - розрив переднього шасі через сильний снігопад, повідомляє "Военный обозреватель" (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Інформації про потерпілих немає.

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НП з літаком в Ірані

НП з літаком в Ірані

Военный обозреватель

НП з літаком в Ірані

НП з літаком в Ірані

Военный обозреватель

Як писав OBOZREVATEL раніше, в іранському місті Міхмахр літак Каспійської авіакомпанії здійснив аварійну посадку. Він приземлився прямо посеред жвавої вулиці.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Іран Керманшах
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