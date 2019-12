В Ірані сотні загинули за чотири дні протестів: фото й відео

В Ірані внаслідок протестів через оголошений урядом ріст цін на паливо на 200% загинули від 180 до 450 осіб.

Такі підсумки повстання, яке триває всього чотири дні, пише The Times. Зазначається, що також не менш ніж 2 тис. протестувальників отримали поранення, ще 7 тис. осіб були затримані.

Правозахисники почали бити на сполох. За їхніми словами, вивчивши відео з камер спостереження, вони дійшли висновку, що правоохоронці стріляли у беззбройних громадян.

Крім того, родичі жертв отримали попередження не спілкуватися з журналістами і не організовувати похоронні церемонії.

Водночас у соцмережах повідомляють, що кількість убитих нібито перевищує 900.

Human rights organizations have confirmed that 900+ were killed in 5 days by Iran's brutal regime. This is why they badly needed to shut down the internet. Other reports state that the bodies are disappearing from morgues to prevent body counts and records. pic.twitter.com/WBnA9KvqIl