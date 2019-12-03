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3 грудня • оновлено в 14:26
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В Ірані сотні загинули за чотири дні протестів: фото й відео

2.4т
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В Ірані внаслідок протестів через оголошений урядом ріст цін на паливо на 200% загинули від 180 до 450 осіб.

Такі підсумки повстання, яке триває всього чотири дні, пише The Times. Зазначається, що також не менш ніж 2 тис. протестувальників отримали поранення, ще 7 тис. осіб були затримані.

Правозахисники почали бити на сполох. За їхніми словами, вивчивши відео з камер спостереження, вони дійшли висновку, що правоохоронці стріляли у беззбройних громадян.

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Протести в Ірані

Протести в Ірані

Крім того, родичі жертв отримали попередження не спілкуватися з журналістами і не організовувати похоронні церемонії.

Водночас у соцмережах повідомляють, що кількість убитих нібито перевищує 900.

В Ірані сотні загинули за чотири дні протестів: фото й відео
Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести в Ірані почалися після того, як влада оголосила про підвищення цін на бензин і нормування продажів. Вони спробували придушити повстання. Раніше уточнювалося, що наслідком розстрілів демонстрантів стало вбивство від 100 до 200 осіб. Точні дані отримати складно, оскільки там наглухо вимкнутий інтернет.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Іран
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Махно Володимир
Махно Володимир
нужно срочно закидать иран бомбами чтобы неповадно было! бензин не стоит человеческих жизней, уепки вафельные. всему у русских учатся!
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Особенно доставляют фото с антиамериканскими и антиизраильскими лозунгами в качестве иллюстрации антиправительственных протестов.
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Хо Хол
Хо Хол
У xpюканов хаз дорожает ежемесячно, а они все в оврагах сидят oбоccaные со страху. Берите пример с иранцев, ceлюки :)
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