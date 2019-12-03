В Ірані сотні загинули за чотири дні протестів: фото й відео

В Ірані внаслідок протестів через оголошений урядом ріст цін на паливо на 200% загинули від 180 до 450 осіб.

Такі підсумки повстання, яке триває всього чотири дні, пише The Times. Зазначається, що також не менш ніж 2 тис. протестувальників отримали поранення, ще 7 тис. осіб були затримані.

Правозахисники почали бити на сполох. За їхніми словами, вивчивши відео з камер спостереження, вони дійшли висновку, що правоохоронці стріляли у беззбройних громадян.

Протести в Ірані

Крім того, родичі жертв отримали попередження не спілкуватися з журналістами і не організовувати похоронні церемонії.

Водночас у соцмережах повідомляють, що кількість убитих нібито перевищує 900.

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Протести в Ірані

Human rights organizations have confirmed that 900+ were killed in 5 days by Iran's brutal regime. This is why they badly needed to shut down the internet. Other reports state that the bodies are disappearing from morgues to prevent body counts and records. pic.twitter.com/WBnA9KvqIl - Imam of Peace (@Imamofpeace) December 3, 2019

🔞Another shocking video from #IranProtesters in #Shahriar city, capital of Shahriar County, #Tehran Province, #Iran, that shows how Islamic Republic oppressive forces ruthlessly open direct fire on unarmed #Iranianprotests. pic.twitter.com/wmhrWOk3iL - Ahmad Batebi (@radiojibi) November 26, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, протести в Ірані почалися після того, як влада оголосила про підвищення цін на бензин і нормування продажів. Вони спробували придушити повстання. Раніше уточнювалося, що наслідком розстрілів демонстрантів стало вбивство від 100 до 200 осіб. Точні дані отримати складно, оскільки там наглухо вимкнутий інтернет.

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