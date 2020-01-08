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8 січня • оновлено в 08:37
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В Ірані розбився український літак: в МЗС України дали інформацію про загиблих

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За попередньою інформацією, всі пасажири та екіпаж літака Boeing 737 авіакомпанії "Українські авіалінії", який розбився в Тегерані (Іран), загинули.

В Ірані впав український літак

В Ірані впав український літак

Наразі інформація ще уточнюється, повідомив у коментарі OBOZREVATELзаступник директора Департаменту-начальника управління консульського забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

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"За попередньою інформацією представника авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, 08.01.2020 після зльоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні (м.Тегеран) пасажирський літак авіакомпанії МАУ зазнав катастрофи і впав неподалік аеропорту. За інформацією, яка уточнюється, пасажири зазначеного рейсу та екіпаж загинули. Уточнена інформація щодо загиблих громадян України буде надіслана додатково", – сказав він.

В Ірані впав український літак

В Ірані впав український літак

Наразі у Департаменті консульської служби створено оперативну кризову групу, телефон гарячої лінії - 238 17 77.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український літак Boeing 737 авіакомпанії "Українські авіалінії", на борту якого перебували 167 пасажирів (спочатку називали цифру 180), розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).

За інформацією ЗМІ, літак прямував до Києва. Місцеві ЗМІ уточнюють, що Boeing 737 зазнав аварії через технічні проблем біля тегеранського міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні.

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Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
розбився літак МАУ
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Трагедия .Украинцы , примите соболезнования .
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Неужeли тут Путиna не приплeтут ???
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Ну наконец то...перепостили то что все уже давно знают)))
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