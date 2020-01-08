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8 січня • оновлено в 08:37
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В Ірані розбився український літак: у мережу злили перші фото

8.2т
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У мережі з'явилися перші фото з місця аварії українського літака Boeing 737 біля аеропорту в Тегерані (Іран).

Повітряне судно впало, за попередньою інформацією через технічні проблеми. Знімки опублікував в Twitter кореспондент BBC Алі Хашем (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно обвуглені уламки лайнера. Про пасажирів як і раніше нічого невідомо.

В Ірані впав український літак

В Ірані впав український літак

РИА Новости

В Ірані впав український літак

В Ірані впав український літак

РИА Новости

В Ірані впав український літак

В Ірані впав український літак

РИА Новости

В Ірані впав український літак

В Ірані впав український літак

РИА Новости

Як повідомляв OBOZREVATEL, про падіння літака стало відомо рано вранці. О 4:44 він перестав подавати сигнали.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
літак розбився літак
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Чумаков Микола
Чумаков Микола
Схоже на теракт. Звідки відео?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Чумаков Микола, Зелeнский поддeржал CША в кoнфликте с Ирaком и Ирaном ....у мeня всё..
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1
0
Хо Хол
Хо Хол
День начался с хороших новостей)
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6
1
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это ладно...А что украинская сторона молчит...Все спят...??Боятся будить????Или вооще не владеют обстановкой???
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2
1
2 из 3 ответов | показать все
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, Рождество наверно виновато...пекрепелися
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0
0
Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
ИГОРЬ АНАТОЛЬЕВИЧ, Удивительная тишина официальных властей...никто даже и не пукает...
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1
0

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