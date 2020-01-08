В Ірані розбився український літак: у мережу злили перші фото

У мережі з'явилися перші фото з місця аварії українського літака Boeing 737 біля аеропорту в Тегерані (Іран).
Повітряне судно впало, за попередньою інформацією через технічні проблеми. Знімки опублікував в Twitter кореспондент BBC Алі Хашем (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
На кадрах видно обвуглені уламки лайнера. Про пасажирів як і раніше нічого невідомо.
В Ірані впав український літак
РИА Новости
В Ірані впав український літак
РИА Новости
В Ірані впав український літак
РИА Новости
В Ірані впав український літак
РИА Новости
Pictures of what’s left of the Ukrainian plane’s wreckage, nothing much, according to Iranian media it’s very unlikely that anyone survived pic.twitter.com/4p81eRfJRW— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 8, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL, про падіння літака стало відомо рано вранці. О 4:44 він перестав подавати сигнали.
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