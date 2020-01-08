В Ірані розбився літак МАУ: в посольстві України в Тегерані дали останню інформацію

Кількість пасажирів-громадян України, які безпосередньо перебували на борту літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який розбився у Ірані, поки невідома.

Про це OBOZREVATEL повідомили у посольстві України в Ірані, наразі консул перебуває на місці трагедії.

"Зараз посольство з'ясовує, скільки українців серед пасажирів безпосередньо перебувало на борту літака. Керівник місії та консул перебувають на місці події, з'ясовують додаткові дані та узгоджують всі подальші дії", – сказали у посольстві.

Місце трагедії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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