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8 січня • оновлено в 12:58
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В Ірані розбився літак МАУ: в посольстві України в Тегерані дали останню інформацію

1.6т
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Кількість пасажирів-громадян України, які безпосередньо перебували на борту літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який розбився у Ірані, поки невідома.

Про це OBOZREVATEL повідомили у посольстві України в Ірані, наразі консул перебуває на місці трагедії.

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"Зараз посольство з'ясовує, скільки українців серед пасажирів безпосередньо перебувало на борту літака. Керівник місії та консул перебувають на місці події, з'ясовують додаткові дані та узгоджують всі подальші дії", – сказали у посольстві.

Місце трагедії

Місце трагедії

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Світлана Гудкова Світлана Гудкова
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
розбився літак МАУ
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