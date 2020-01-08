В Ірані розбився літак МАУ: в посольстві України в Тегерані дали останню інформацію

Кількість пасажирів-громадян України, які безпосередньо перебували на борту літака Boeing 737 авіакомпанії МАУ, який розбився у Ірані, поки невідома.
Про це OBOZREVATEL повідомили у посольстві України в Ірані, наразі консул перебуває на місці трагедії.
"Зараз посольство з'ясовує, скільки українців серед пасажирів безпосередньо перебувало на борту літака. Керівник місії та консул перебувають на місці події, з'ясовують додаткові дані та узгоджують всі подальші дії", – сказали у посольстві.
Місце трагедії
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
З'явилися перші фото лайнера, що розбився. Також опубліковано відео з місця аварії.
ЗМІ повідомили, що всі пасажири і члени екіпажу загинули. Рятувальники не виявили слідів тих, хто вижили, на місці катастрофи.
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