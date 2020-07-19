В Ірані прогримів вибух на електростанції: перші подробиці НП
У неділю, 19 липня, стався вибух на електростанції в центральній провінції Ісфахан в Ірані.
Як повідомляє інформагентство IRNA, вибух був викликаний зносом трансформатора на електростанції.
У результаті події жертв не було. Подача живлення була перервана на дві години.
Недільний інцидент є останнім у низці пожеж і вибухів на військових і цивільних об'єктах у всьому Ірані за останні тижні.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у кінці червня в Тегерані відбулися два вибухи: один біля військового об'єкта, а інший у медичному центрі, в результаті якого загинуло 19 осіб.
Пожежі або вибухи також відбулися на верфі в південному Ірані минулого тижня, на фабриці на південь від Тегерана, у результаті чого загинули дві людини, і в ядерному комплексі Натанз у центральному Ірані на початку липня.