Показує заражених за 100 м: в Ірані придумали коронавірусний радар

В Ірані показали пристрій, який нібито здатний виявляти випадки коронавірус на відстані у 100 метрів – без забору крові.

Як заявив командувач Корпусу Вартових Ісламської революції Ірану Хоссейн Саламі, місцеві вчені винайшли сучасний пристрій для виявлення випадків коронавірусу дистанційно, без необхідності аналізів крові, пише Daily Mail.

За словами генерала, девайс може бути використаний для "скринінгу людей у ​​великих масштабах", оскільки він створює "магнітне поле", яке виявляє вірусну інфекцію в радіусі 100 метрів. І коли антена пристрою спрямована на певне місце, він за 5 секунд виявляє інфіковане місце.

dailymail.co.uk

Саламі уточнив, що пристрій протестували в лікарнях з "80%-вою точністю" і тепер там хочуть розробити "модернізовані версії" для тестування на інші захворювання. За його словами, "десятки країн" зв'язалися з Іраном з метою заволодіти винаходом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ірані в місті Семнан від коронавірусу вилікувалася 104-річна Хавар Ахмаді.

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