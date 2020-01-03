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3 січня • оновлено в 21:24
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В Ірані пообіцяли трупи американців: США відправили 3 тисячі військових на Близький Схід

2.4т
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Командувач іранським спецпідрозділом "аль-Кудс" Ісмаїл Кані пообіцяв жорстоко помститися США за вбивство генерала Касема Сулеймані.

"Будьте терплячі і побачите мертві тіла американців по всьому Близькому Сходу", – наводить його слова AJArabic.

У свою чергу США вирішили відправити 3 тисячі військових на Близький Схід, вони залишаться там на два місяці, передає NBC News.

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Зараз же в там знаходиться приблизно 650 військових. Очікується, що солдати сил негайного реагування, які прибудуть, займуть позиції по всьому регіону, деякі в Іраку, а інші в Кувейті.

Трамп ліквідував Сулеймані

Трамп ліквідував Сулеймані

Як писав OBOZREVATEL, Трамп заявив, що Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".

Також в мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту генерала Сулеймані. Кадри були зняті через всього декілька хвилин після удару США.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Касем Сулеймані Дональд Трамп
Місце
Іран
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Рюзге скот уже отлично знаком с действиями американской армии! Как там, зарыли уже стадо вагнеровцев? Остальных, недобитых, по дуркам спрятали?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Восток-дело тонкое, а амеры там орудуют с грацией слона в посудой лавке
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