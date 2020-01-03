В Ірані пообіцяли трупи американців: США відправили 3 тисячі військових на Близький Схід

Командувач іранським спецпідрозділом "аль-Кудс" Ісмаїл Кані пообіцяв жорстоко помститися США за вбивство генерала Касема Сулеймані.

"Будьте терплячі і побачите мертві тіла американців по всьому Близькому Сходу", – наводить його слова AJArabic.

У свою чергу США вирішили відправити 3 тисячі військових на Близький Схід, вони залишаться там на два місяці, передає NBC News.

Зараз же в там знаходиться приблизно 650 військових. Очікується, що солдати сил негайного реагування, які прибудуть, займуть позиції по всьому регіону, деякі в Іраку, а інші в Кувейті.

Трамп ліквідував Сулеймані

عاجل | قائد فيلق القدس إسماعيل قآني: نقول للجميع اصبروا قليلا لتشاهدوا جثامين الأمريكيين في كل الشرق الأوسط - الجزيرة - عاجل (@AJABreaking) 3 січня 2020 р

Як писав OBOZREVATEL, Трамп заявив, що Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".

Також в мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту генерала Сулеймані. Кадри були зняті через всього декілька хвилин після удару США.

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