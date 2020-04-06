В Ірані похвалили військових за збитий український Boeing: Україна відреагувала

Українська сторона вимагає негайних пояснень від Ірану в зв'язку з обурливою заявою депутата Хассана Норузі, який похвалив військових за збитий літак МАУ.

"Ми очікуємо негайного пояснення від Ірану з приводу цієї прикрої заяви", – написав в Twitter віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

"Це показує повну неповагу до людських життів. Десятки сімей з Ірану, України, Канади, Швеції, Великобританії та Афганістану втратили своїх близьких у результаті нападу на цивільний літак без захисту", – додав дипломат.

Нагадаємо, напередодні Норузі заявив, що військові Ірану "добре виконали свої обов'язки", збивши Boeing 737 під Тегераном.

Іранський парламентар підкреслив, що в країні не будуть заарештовувати причетних до цієї смертельної авіакатастрофи.

Вадим Пристайко відповів іранському депутату. Ілюстрація

We expect an immediate explanation from #Iran on this deplorable statement. It shows full disrespect for human lives.Dozens of families from Iran , Ukraine, Canada, Sweden, UK & Afghanistan lost their loved ones in the attack against defensless civilian aircraft https://t.co/2jdDU5nz2v - Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) April 6, 2020

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