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7 квітня • оновлено в 00:15
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В Ірані похвалили військових за збитий український Boeing: Україна відреагувала

1.3т
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Українська сторона вимагає негайних пояснень від Ірану в зв'язку з обурливою заявою депутата Хассана Норузі, який похвалив військових за збитий літак МАУ.

"Ми очікуємо негайного пояснення від Ірану з приводу цієї прикрої заяви", – написав в Twitter віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко.

"Це показує повну неповагу до людських життів. Десятки сімей з Ірану, України, Канади, Швеції, Великобританії та Афганістану втратили своїх близьких у результаті нападу на цивільний літак без захисту", – додав дипломат.

Нагадаємо, напередодні Норузі заявив, що військові Ірану "добре виконали свої обов'язки", збивши Boeing 737 під Тегераном.

Іранський парламентар підкреслив, що в країні не будуть заарештовувати причетних до цієї смертельної авіакатастрофи.

Вадим Пристайко відповів іранському депутату. Ілюстрація

Вадим Пристайко відповів іранському депутату. Ілюстрація

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
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