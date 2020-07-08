В Ірані погодилися на переговори з Україною щодо збитого літака МАУ: назвали свою дату

Іран заявив про готовність почати переговори з Україною з 20 липня.

Міністерство закордонних справ Ірану повідомило посольству України в цій країні про готовність почати двосторонні переговори з нашою державою.

Про це повідомило Інтерфакс Україна. Переговори можуть почати 20 липня 2020 року.

"Ісламська Республіка Іран ні приховує щось, ні шукає причини, щоб не співпрацювати з Україною. У зв'язку з цим, сьогодні, 8 липня 2020 року, Іранська сторона заявила через Міністерство закордонних справ Ісламської Республіки Іран посольству України в Ісламській Республіці Іран про готовність почати двосторонні переговори, починаючи з 20 липня 2020 року, і зараз ми очікуємо дату, запропоновану українською стороною", – йдеться у повідомленні іранських дипломатів.

Також там наголосили, що країна не залишила без відповідей ноти України, і вони були надані відповідними нотами або під час офіційних зустрічей із представниками українського керівництва.

"Ісламська Республіка Іран завжди заявляла про свою готовність до переговорів з українською стороною, керуючись діючими нормами міжнародного права, пов'язаними з цим питанням, і повні, вичерпні тексти щодо цього були представлені українській стороні протягом минулих місяців, однак донині це залишилося без відповіді", – зазначили в посольстві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін заявив у середу, 8 липня, що Іран відмовився вести з Україною переговори щодо грошової компенсації сім'ям загиблих збитого літака МАУ.