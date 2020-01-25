В Ірані кинули до в'язниці винного в катастрофі літака МАУ

В Ірані посадили у в'язницю людини, через яку помилково був збитий український літак авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном.
Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, передає агентство ISNA.
"Людина, яка помилково збила в Ірані український літак, сьогодні перебуває у в'язниці", – йдеться в повідомленні.
Авіакатастрофа літака МАУ
Нагадаємо, що авіалайнер Boeing 737 компанії МАУ збили 8 січня. На борту знаходилися дев'ять членів екіпажу і 167 пасажирів, всі вони загинули. 11 січня Іран визнав, що літак був збитий ракетою через "людську помилку".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Повноцінний доступ від іранської сторони до уламків літака МАУ українські експерти отримали лише 10 січня. Через тиждень стало відомо, як Іран заважав розслідуванню українців. Також з'ясувалося, що на місці трагедії були помічені мародери, які розбирали речі загиблих пасажирів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна чекає від Ірану повного визнання провини в катастрофі літака МАУ, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.
Президент країни Хасан Рухані сказав, що шкодує про трагедію і приносить глибокі співчуття у зв'язку з катастрофою. Він повідомив, що країна виплатить компенсацію родинам 176 жертв.
В "Міжнародних авіалініях України" повідомили, що знали про те, що їх літак Boeing 737 зазнав аварії не випадково.
19 січня в Україні приземлився борт з жертвами авіакатастрофи в Ірані: 9 членів екіпажу і 2 пасажири.
Україна направила повторний запит Ірану про видачу "чорних ящиків". Попереднє прохання Тегеран проігнорував.
19 січня голова іранської комісії з розслідування аварії заявив, що країна почала самостійно розшифровувати "чорні ящики" з збитого Boeing 737.
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