Головна Новини
25 січня • оновлено в 11:28
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

В Ірані кинули до в'язниці винного в катастрофі літака МАУ

3.1т
Читати матеріал російською

В Ірані посадили у в'язницю людини, через яку помилково був збитий український літак авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, передає агентство ISNA.

"Людина, яка помилково збила в Ірані український літак, сьогодні перебуває у в'язниці", – йдеться в повідомленні.

Авіакатастрофа літака МАУ

Авіакатастрофа літака МАУ

Нагадаємо, що авіалайнер Boeing 737 компанії МАУ збили 8 січня. На борту знаходилися дев'ять членів екіпажу і 167 пасажирів, всі вони загинули. 11 січня Іран визнав, що літак був збитий ракетою через "людську помилку".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Місце
Іран
Теги
тюрма розбився літак МАУ Авіакатастрофа
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
4
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги