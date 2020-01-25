В Ірані кинули до в'язниці винного в катастрофі літака МАУ

В Ірані посадили у в'язницю людини, через яку помилково був збитий український літак авіакомпанії МАУ в небі над Тегераном.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф, передає агентство ISNA.

"Людина, яка помилково збила в Ірані український літак, сьогодні перебуває у в'язниці", – йдеться в повідомленні.

Авіакатастрофа літака МАУ

Нагадаємо, що авіалайнер Boeing 737 компанії МАУ збили 8 січня. На борту знаходилися дев'ять членів екіпажу і 167 пасажирів, всі вони загинули. 11 січня Іран визнав, що літак був збитий ракетою через "людську помилку".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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