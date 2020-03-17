В Ірані через коронавірус звільнили 85 тисяч в’язнів

В Ірані тимчасово звільнили щонайменше 85 тисяч ув’язнених, щоб приборкати спалах коронавірусу в країні.

Відомо, 50% звільнених – це ув'язнені за справами, пов'язаними з безпекою, також у списку є політичні в'язні. Про це повідомив речник Міністерства охорони здоров'я країни Кіануш Джаханпур, передає Daily Mail.

Він запевнив, що у в'язницях вжили всіх необхідних заходів, аби такий крок був безпечним. Водночас про те, що тепер робитимуть звільнені та як довго залишатимуться на волі – невідомо.

В Ірані звільнив 85 тисяч в’язнів

За словами Джаханпури, Організація Об'єднаних Націй попередила, що ув'язнені вже були заражені в переповнених іранських тюрмах, тому й закликала звільнити всіх політичних в'язнів.

Він же підкреслив, що за останній час коронавірус убив 135 людей в Ірані, що збільшило кількість загиблих до 988 на фоні 16 169 зафіксованих випадків зараження COVID-19.

Кіануш Джаханпур

Крім цього, представник Іранського МОЗ додав, що спалах коронавірусу в їхній країні протікає за одним із найгірших сценаріїв за межами Китаю. Нині нині Іран перебуває на третьому місці у світі за кількістю заражених COVID-19.

Нещодавно ВООЗ гостро розкритикувала Іран за нездатність ужити заходів щодо спалаху коронавірусу, зокрема, закрити місця для паломництва.

Так в Ірані дезінфікують вулиці від коронавірусу:

Карта поширення коронавірусу COVID-19 у світі:

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на вівторок, 17 березня, в світі нараховується 174 330 осіб, інфікованих коронавірусом COVID-19, число жертв інфекції досягло 7085. Одужали понад 79 тисяч пацієнтів.

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