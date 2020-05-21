В Іраку заявили про затримання лідера ІДІЛ: як він виглядає

Іранська розвідка повідомила про затримання в середу, 20 травня, й арешт лідера угрупування "Ісламська держава".

Стверджується, що справжнє його ім’я – Абдельнасер аль-Кірдаш. Про це пише "Аль-Арабія", публікуючи його фото заарештованого.

За даними спецслужби, цей чоловік очолив організацію після вбивства американськими військовими у жовтні 2019 року ексглави угруповання Абу Бакра аль-Багдаді.

Іракська розвідка заявила про затримання лідера ІДІЛ twitter.com/AlArabiya_Eng

Зауважимо, що нині "Ісламська держава" в своїх повідомленнях лідером організації називає певного Абу Ібрагіма Аль-Хашимі Аль-Кураші.

Абдельнасер аль-Кірдаш twitter.com/AlArabiya_Eng

Видання ж підкреслює, нібито Вашингтон вважає, що під цим ім’ям ховається один із засновників та ідеологів організації Амір Мохаммед Абдель Рахман аль-Мауля.

Абдельнасер аль-Кірдаш twitter.com/AlArabiya_Eng

Спочатку навіть іракські ЗМІ повідомляли про арешт лідера ІДІЛ Абдулли Кардаша, але пізніше відкликали цю вимогу. У той же час розвідка Іраку стверджує, що насправді арештованого звати, як уже зазначалося, Абдельнасер аль-Кірдаш.

Абдулла Кардаш dailymail.co.uk

Як пише Daily Mail, він повинен був замінити аль-Багдаді як лідер ІДІЛ, і керував одним із провідних керівних комітетів терористичного угрупування.

Абу Бакра аль-Багдаді dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Грузії з України екстрадували одного з лідерів терористичної організації "Ісламська держава" Цезаря Тохосашвілі на прізвисько "Аль Бара Шишані".