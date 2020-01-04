В Іраку завдали нового удару з неба: багато вбитих і поранених. Фото

У ніч на 4 січня невідомий літак завдав авіаудару по декількох автомобілях у районі міста Таджі, розташованого за 30 кілометрів від Багдада (Ірак).

За попередній даними, під атаку потрапила автоколона з ополченцями "Хашд Аш-Шааб". У результаті, шестеро людей загинули, ще троє отримали поранення, передає телеканал Al Arabiya. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Що відомо:

Напад трапився через добу після ліквідації генерала Касема Сулеймані.

Атаку здійснили на три автомобілі, в яких, за останніми даними, знаходилися медики. Дві з трьох машин колони згоріли.

Удар був нанесений після півночі в районі стадіону Таджі.

ЗМІ розігнали інформацію про вбивство командира озброєного формування "Катаїб Імам Алі" Шіблі аль-Зейді, але вона не підтвердилася.

В Іраку завдали нового удару з неба Twitter Mustafa Al-Khaqani

У той же час, телеканал Al Sumaria з посиланням на джерело заявив, що атаку нібито вчинили американці, їх метою були командири ополчення. У ЗМІ навіть почали стверджувати, що убитий командир збройного формування "Катаїб Імам Алі" Шіблі аль-Зейді. Однак, ця інформація не підтвердилася.

Пізніше Reuters з посиланням на заяву ополчення повідомив, що авіаудару зазнала колона медиків. Там також спростували інформацію про загибель когось із командирів. Білий дім поки не прокоментував ситуацію.

Early images of the airstrike that reportedly targeted a PMF convoy in al-Taji, #Baghdad. pic.twitter.com/97kn7lRjls — Mustafa Al-Khaqani (@Khaqani_M) 3 января 2020 г.

Qais Khazali and Laith Khazali were killed in a second attack by the US on hashd-al-shabi vehicles near #Taji Camp in #Baghdad tonight



Not yet confirmed. pic.twitter.com/1cn79KFwUa — Mehrdad Torabi (@mehrdadt1987) 3 января 2020 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 3 січня США вбили ракетним ударом генерала Касема Сулеймані.

Трамп заявив, що Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".

Також в мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту генерала Сулеймані. Кадри були зняті через декілька хвилин після удару США.

Командувач іранським спецпідрозділом "аль-Кудс" Ісмаїл Кані пообіцявжорстоко помститися США.

У свою чергу США вирішили відправити 3 тисячі військових на Близький Схід, вони залишаться там на два місяці.

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