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4 січня • оновлено в 05:00
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Вікторія Жмайло
Вікторія Жмайло
Журналіст

В Іраку завдали нового удару з неба: багато вбитих і поранених. Фото

3.9т
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У ніч на 4 січня невідомий літак завдав авіаудару по декількох автомобілях у районі міста Таджі, розташованого за 30 кілометрів від Багдада (Ірак).

За попередній даними, під атаку потрапила автоколона з ополченцями "Хашд Аш-Шааб". У результаті, шестеро людей загинули, ще троє отримали поранення, передає телеканал Al Arabiya. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Що відомо:

  • Напад трапився через добу після ліквідації генерала Касема Сулеймані.

  • Атаку здійснили на три автомобілі, в яких, за останніми даними, знаходилися медики. Дві з трьох машин колони згоріли.

  • Удар був нанесений після півночі в районі стадіону Таджі.

  • ЗМІ розігнали інформацію про вбивство командира озброєного формування "Катаїб Імам Алі" Шіблі аль-Зейді, але вона не підтвердилася.

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В Іраку завдали нового удару з неба

В Іраку завдали нового удару з неба

Twitter Mustafa Al-Khaqani

У той же час, телеканал Al Sumaria з посиланням на джерело заявив, що атаку нібито вчинили американці, їх метою були командири ополчення. У ЗМІ навіть почали стверджувати, що убитий командир збройного формування "Катаїб Імам Алі" Шіблі аль-Зейді. Однак, ця інформація не підтвердилася.

Пізніше Reuters з посиланням на заяву ополчення повідомив, що авіаудару зазнала колона медиків. Там також спростували інформацію про загибель когось із командирів. Білий дім поки не прокоментував ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Як повідомляв OBOZREVATEL:

В Іраку завдали нового удару з неба: багато вбитих і поранених. Фото

  • Також в мережу потрапило відео з місця ліквідації в багдадському аеропорту генерала Сулеймані. Кадри були зняті через декілька хвилин після удару США.

  • Командувач іранським спецпідрозділом "аль-Кудс" Ісмаїл Кані пообіцявжорстоко помститися США.

  • У свою чергу США вирішили відправити 3 тисячі військових на Близький Схід, вони залишаться там на два місяці.

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Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Ірак Багдад
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