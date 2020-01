В Іраку завдали нового удару з неба: багато вбитих і поранених. Фото

У ніч на 4 січня невідомий літак завдав авіаудару по декількох автомобілях у районі міста Таджі, розташованого за 30 кілометрів від Багдада (Ірак).

За попередній даними, під атаку потрапила автоколона з ополченцями "Хашд Аш-Шааб". У результаті, шестеро людей загинули, ще троє отримали поранення, передає телеканал Al Arabiya. (Щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Що відомо:

У той же час, телеканал Al Sumaria з посиланням на джерело заявив, що атаку нібито вчинили американці, їх метою були командири ополчення. У ЗМІ навіть почали стверджувати, що убитий командир збройного формування "Катаїб Імам Алі" Шіблі аль-Зейді. Однак, ця інформація не підтвердилася.

Пізніше Reuters з посиланням на заяву ополчення повідомив, що авіаудару зазнала колона медиків. Там також спростували інформацію про загибель когось із командирів. Білий дім поки не прокоментував ситуацію.

Early images of the airstrike that reportedly targeted a PMF convoy in al-Taji, #Baghdad . pic.twitter.com/97kn7lRjls

Qais Khazali and Laith Khazali were killed in a second attack by the US on hashd-al-shabi vehicles near #Taji Camp in #Baghdad tonight



Not yet confirmed. pic.twitter.com/1cn79KFwUa