В Іраку перекинувся пасажирський пором: загинули понад 60 осіб

В Іраку 21 березня в результаті аварії порома "аль-Джазіра" загинули приблизно 60 осіб. За попередніми даними, причиною аварії стало перевантаження і підвищений рівень води на річці Тигр.

Трагедія трапилася в районі аль-Габат в Мосулі, пише The Independent. Відомо, що на поромі було багато дітей з батьками (щоб подивитися відеозапис, доскролльте до кінця сторінки).

На опублікованих кадрах видно, що десятки осіб опинилися у воді з дуже швидкою течією.

У Reuters із посиланням на місцеві екстрені служби додали, що кількість людей на поромі значно перевищувала допустиму норму.

Глава Управління цивільної оборони Мосула Хусам Халіл повідомив, що більшість жертв склали жінки і діти, які не вміли плавати.

Під час пошуковій операції вдалося врятувати 12 осіб. Журналіст Іранського штабу BBC Алі Хашем в своєму Twitter повідомив, що загалом на поромі було більше 100 людей.

Tens of Iraqis feared dead after a ferry carrying more than one hundred people sank near #Mosul pic.twitter.com/ki7MaH9KcE